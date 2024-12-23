سعر Gunstar Metaverse (GSTS)
سعر Gunstar Metaverse (GSTS) المباشر لليوم هو USD 0.0023536. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 791.01K. يتم تحديث سعر GSTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gunstar Metaverse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.75K
- تغيير سعر Gunstar Metaverse خلال اليوم هو -0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 336.09M
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خلال اليوم، كان سعر Gunstar Metaverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gunstar Metaverse مقابل USD هو $ +0.0002102489 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gunstar Metaverse مقابل USD هو $ +0.0001363320 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gunstar Metaverse مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.31%
|30 يوم
|$ +0.0002102489
|+8.93%
|60 يوم
|$ +0.0001363320
|+5.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gunstar Metaverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-0.31%
-10.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. "What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. Gunstar Metaverse and Fantasy StarWorld will also imbue players with the experience of reality-based adventures, something that goes beyond what a mere tactic game usually offers. Enthusiasm, thrilling anticipation while playing are core to allure customers’ interest."
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