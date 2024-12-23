احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GSTS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GSTS.

سعر Gunstar Metaverse (GSTS) المباشر لليوم هو USD 0.0023536 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 791.01K . يتم تحديث سعر GSTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gunstar Metaverse الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.75K - تغيير سعر Gunstar Metaverse خلال اليوم هو -0.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 336.09M

أداء سعر Gunstar Metaverse (GSTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gunstar Metaverse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gunstar Metaverse مقابل USD هو $ +0.0002102489 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gunstar Metaverse مقابل USD هو $ +0.0001363320 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gunstar Metaverse مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.31% 30 يوم $ +0.0002102489 +8.93% 60 يوم $ +0.0001363320 +5.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gunstar Metaverse (GSTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gunstar Metaverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00232984$ 0.00232984 $ 0.00232984 24 ساعة مرتفع $ 0.00240797$ 0.00240797 $ 0.00240797 عالية طوال الوقت $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -0.31% تغير السعر (7 أيام) -10.94%

معلومات سوق Gunstar Metaverse (GSTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: