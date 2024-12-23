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سعر Gun Game (GG) المباشر لليوم هو USD 0.00169302 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 110.72K . يتم تحديث سعر GG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gun Game الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 868.27 - تغيير سعر Gun Game خلال اليوم هو +1.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 65.40M

أداء سعر Gun Game (GG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gun Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gun Game مقابل USD هو $ -0.0005601290 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gun Game مقابل USD هو $ -0.0003784595 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gun Game مقابل USD هو $ -0.000364658770939128 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.99% 30 يوم $ -0.0005601290 -33.08% 60 يوم $ -0.0003784595 -22.35% 90 يوم $ -0.000364658770939128 -17.72%

تحليل سعر Gun Game (GG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gun Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00159529$ 0.00159529 $ 0.00159529 24 ساعة مرتفع $ 0.00169279$ 0.00169279 $ 0.00169279 عالية طوال الوقت $ 0.02990797$ 0.02990797 $ 0.02990797 تغير السعر (1 ساعة) +1.18% تغير السعر (1يوم) +1.99% تغير السعر (7 أيام) -39.18%

معلومات سوق Gun Game (GG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: