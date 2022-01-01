توكنوميكس GulfCoin (GULF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GulfCoin (GULF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GulfCoin (GULF) The GulfCoin is a BEP-20 coin. The white paper was released in January 2022. The company behind GULF, GULF software and technology, is investing heavily in the expansion of its ecosystem. Its primary goal has always been to enable marginalized communities to embrace the digital revolution and improve their understanding of the digital realm. GULF seeks to increase the digital awareness of non-digital communities, empower them to transition from traditional to digital markets, and ensure the financial inclusion of marginalized communities. Additionally, GULF has a unique one to one burning strategy. For each GULF bought during the ICO , one GULF will be burned and the process is completely transparent. This strategy is used to keep the circulating supply limited. Milestones: March 2022 - ICO June 2022 - Listing on BitMart & Lbank - GULF exchange Launch Utility: Owners can use GULF to send and receive payments, among other services. These payments would be more affordable and expedited than traditional methods. GULF is the currency of GULF Exchange, one of the most modern trading platforms with the best and most advanced trading tools. Also, GULF is the coin to use on the GULF NFT MARKETPLACE to assist users in the development and construction of their own products. GULF will launch GULF Cash, a payment gateway designed specifically for e-commerce websites. This payment gateway will be widely adopted for online purchases. Moreover, GULF is the coin for the GULF play-to-earn project. In addition to having fun, users will enjoy making money with GULF games. الموقع الرسمي: https://gulfofficial.com اشتر GULF الآن!

توكنوميكس GulfCoin (GULF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GulfCoin (GULF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 635.21K $ 635.21K $ 635.21K إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 151.04M $ 151.04M $ 151.04M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 21.03M $ 21.03M $ 21.03M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.102131 $ 0.102131 $ 0.102131 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00420545 $ 0.00420545 $ 0.00420545 معرفة المزيد عن سعر GulfCoin (GULF)

توكنوميكس GulfCoin (GULF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GulfCoin (GULF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GULF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GULF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GULF، استكشف السعر المباشر لتوكن GULF!

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