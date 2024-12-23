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سعر GulfCoin (GULF) المباشر لليوم هو USD 0.00657533 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 993.51K . يتم تحديث سعر GULF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GulfCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.40K - تغيير سعر GulfCoin خلال اليوم هو -0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 151.04M

أداء سعر GulfCoin (GULF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GulfCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GulfCoin مقابل USD هو $ -0.0009640183 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GulfCoin مقابل USD هو $ -0.0014866196 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GulfCoin مقابل USD هو $ -0.003048857074253629 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.08% 30 يوم $ -0.0009640183 -14.66% 60 يوم $ -0.0014866196 -22.60% 90 يوم $ -0.003048857074253629 -31.67%

تحليل سعر GulfCoin (GULF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GulfCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00656534$ 0.00656534 $ 0.00656534 24 ساعة مرتفع $ 0.00659454$ 0.00659454 $ 0.00659454 عالية طوال الوقت $ 0.102131$ 0.102131 $ 0.102131 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -0.08% تغير السعر (7 أيام) -1.07%

معلومات سوق GulfCoin (GULF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: