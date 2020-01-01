توكنوميكس Guild of Heroes (GOH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Guild of Heroes (GOH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Guild of Heroes (GOH) Guild of Heroes is a blockchain-based MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game on the Solana network. Players engage in strategic 5v5 battles, controlling unique heroes with four special abilities each. All skins in the game are NFTs and tradable for GOH tokens. The project features a deflationary mechanism where half of the GOH tokens used for purchases are burned. Players earn GOH tokens by defeating NPCs, destroying towers, and winning battles, creating an immersive play-to-earn experience. الموقع الرسمي: https://guildofheroes.com/ الوثيقة البيضاء: https://guildofheroes.com/whitepaper اشتر GOH الآن!

توكنوميكس Guild of Heroes (GOH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Guild of Heroes (GOH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.86K $ 4.86K $ 4.86K إجمالي العرض: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M العرض المتداول: $ 649.98M $ 649.98M $ 649.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.47K $ 7.47K $ 7.47K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Guild of Heroes (GOH)

توكنوميكس Guild of Heroes (GOH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Guild of Heroes (GOH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GOH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GOH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GOH، استكشف السعر المباشر لتوكن GOH!

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