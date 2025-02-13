سعر Guild of Heroes (GOH)
سعر Guild of Heroes (GOH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 241.32K. يتم تحديث سعر GOH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Guild of Heroes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.60K
- تغيير سعر Guild of Heroes خلال اليوم هو +24.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 650.00M
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خلال اليوم، كان سعر Guild of Heroes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Guild of Heroes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Guild of Heroes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Guild of Heroes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+24.82%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Guild of Heroes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
+24.82%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Guild of Heroes is a blockchain-based MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game on the Solana network. Players engage in strategic 5v5 battles, controlling unique heroes with four special abilities each. All skins in the game are NFTs and tradable for GOH tokens. The project features a deflationary mechanism where half of the GOH tokens used for purchases are burned. Players earn GOH tokens by defeating NPCs, destroying towers, and winning battles, creating an immersive play-to-earn experience.
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