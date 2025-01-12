سعر gugu (GUGU)
سعر gugu (GUGU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.81K. يتم تحديث سعر GUGU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق gugu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.95
- تغيير سعر gugu خلال اليوم هو +1.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.63M
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خلال اليوم، كان سعر gugu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر gugu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر gugu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر gugu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.02%
|30 يوم
|$ 0
|-35.02%
|60 يوم
|$ 0
|-30.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر gugu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.83%
+1.02%
-14.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Stay gugu, stay based mfer. $gugu is a memecoin about a based puppet with an attitude and the based gugu mfers that fw with him. We vibe, we mog, we shitpost, and have more fun on the Solana blockchain than you can possibly imagine gugu. Every $gugu holder is on that gugu shit fr fr. Get excited because their is a new cult in town and we're here to stay. If you don't have gugu, what are you doing? All aboard the $gugu train mfers!
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