سعر GuessIT (GUESS)
سعر GuessIT (GUESS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.24K. يتم تحديث سعر GUESS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GuessIT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر GuessIT خلال اليوم هو -7.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر GuessIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GuessIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GuessIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GuessIT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.53%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GuessIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-7.53%
-12.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GUESSIT is an exciting, community-driven game where players buy credits to guess a numeric code. The goal? Crack the safe and win the ever-growing prize pool! Every attempt grows the pot and raises the stakes. But there’s more: an interactive AI Agent guards the safe, securely generates the code, and helps players strategize without revealing the solution. This isn't just a game—it’s a social phenomenon where players come together to share tips, analyze guesses, and compete for glory.
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