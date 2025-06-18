سعر GUD TEK (GUDTEK)
سعر GUD TEK (GUDTEK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 241.24K. يتم تحديث سعر GUDTEK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GUD TEK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر GUD TEK خلال اليوم هو +6.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر GUD TEK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GUD TEK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GUD TEK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GUD TEK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.96%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GUD TEK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.40%
+6.96%
+12.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gud Tek ($GUDTEK) is a community-driven SPL token launched on June 6, 2025, as the first-ever token through the BONK Hackathon's official "Bonk Launch" platform (https://hackathon.letsbonk.fun). With a permanently capped supply of 1 billion tokens, no taxes, and no promised utilities, the token focuses entirely on community engagement and transparent experimentation within the Solana ecosystem. The initial liquidity provided on Raydium was fully burned, ensuring long-term stability and transparency. Gud Tek emphasizes grassroots participation, meme-driven culture, and open-source community development.
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