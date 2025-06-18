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سعر GUD TEK (GUDTEK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 241.24K . يتم تحديث سعر GUDTEK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GUD TEK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر GUD TEK خلال اليوم هو +6.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر GUD TEK (GUDTEK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GUD TEK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GUD TEK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GUD TEK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GUD TEK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.96% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GUD TEK (GUDTEK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GUD TEK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +5.40% تغير السعر (1يوم) +6.96% تغير السعر (7 أيام) +12.57%

معلومات سوق GUD TEK (GUDTEK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: