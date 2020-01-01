توكنوميكس Guardians Of The Spark (GOTS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Guardians Of The Spark (GOTS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Guardians Of The Spark (GOTS) Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies. الموقع الرسمي: https://playgots.xyz/ اشتر GOTS الآن!

توكنوميكس Guardians Of The Spark (GOTS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Guardians Of The Spark (GOTS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 15.43M $ 15.43M $ 15.43M إجمالي العرض: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M العرض المتداول: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 28.06M $ 28.06M $ 28.06M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.52214 $ 0.52214 $ 0.52214 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.215808 $ 0.215808 $ 0.215808 السعر الحالي: $ 0.233807 $ 0.233807 $ 0.233807 معرفة المزيد عن سعر Guardians Of The Spark (GOTS)

توكنوميكس Guardians Of The Spark (GOTS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Guardians Of The Spark (GOTS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GOTS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GOTS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GOTS، استكشف السعر المباشر لتوكن GOTS!

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