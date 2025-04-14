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سعر Guardians Of The Spark (GOTS) المباشر لليوم هو USD 0.392589 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.97M . يتم تحديث سعر GOTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Guardians Of The Spark الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Guardians Of The Spark خلال اليوم هو -1.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 66.00M

أداء سعر Guardians Of The Spark (GOTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Guardians Of The Spark مقابل USD هو $ -0.0040319404305733 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Guardians Of The Spark مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Guardians Of The Spark مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Guardians Of The Spark مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0040319404305733 -1.01% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Guardians Of The Spark (GOTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Guardians Of The Spark: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.386004$ 0.386004 $ 0.386004 24 ساعة مرتفع $ 0.402927$ 0.402927 $ 0.402927 عالية طوال الوقت $ 0.438875$ 0.438875 $ 0.438875 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -1.01% تغير السعر (7 أيام) +0.12%

معلومات سوق Guardians Of The Spark (GOTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: