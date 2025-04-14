سعر Guardians Of The Spark (GOTS)
سعر Guardians Of The Spark (GOTS) المباشر لليوم هو USD 0.392589. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.97M. يتم تحديث سعر GOTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Guardians Of The Spark الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Guardians Of The Spark خلال اليوم هو -1.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 66.00M
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خلال اليوم، كان سعر Guardians Of The Spark مقابل USD هو $ -0.0040319404305733 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Guardians Of The Spark مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Guardians Of The Spark مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Guardians Of The Spark مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0040319404305733
|-1.01%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Guardians Of The Spark: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-1.01%
+0.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.
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