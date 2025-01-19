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سعر Guardian GUARD (GUARD) المباشر لليوم هو USD 0.086808 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GUARD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Guardian GUARD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.47K - تغيير سعر Guardian GUARD خلال اليوم هو -3.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Guardian GUARD (GUARD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Guardian GUARD مقابل USD هو $ -0.00280640457546004 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Guardian GUARD مقابل USD هو $ -0.0409349634 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Guardian GUARD مقابل USD هو $ +0.0278860109 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Guardian GUARD مقابل USD هو $ -0.0314368563701607 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00280640457546004 -3.13% 30 يوم $ -0.0409349634 -47.15% 60 يوم $ +0.0278860109 +32.12% 90 يوم $ -0.0314368563701607 -26.58%

تحليل سعر Guardian GUARD (GUARD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Guardian GUARD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.085692$ 0.085692 $ 0.085692 24 ساعة مرتفع $ 0.09033$ 0.09033 $ 0.09033 عالية طوال الوقت $ 18.68$ 18.68 $ 18.68 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -3.13% تغير السعر (7 أيام) -16.67%

معلومات سوق Guardian GUARD (GUARD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: