سعر Guardian GUARD (GUARD)
سعر Guardian GUARD (GUARD) المباشر لليوم هو USD 0.086808. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GUARD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Guardian GUARD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.47K
- تغيير سعر Guardian GUARD خلال اليوم هو -3.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Guardian GUARD مقابل USD هو $ -0.00280640457546004 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Guardian GUARD مقابل USD هو $ -0.0409349634 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Guardian GUARD مقابل USD هو $ +0.0278860109 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Guardian GUARD مقابل USD هو $ -0.0314368563701607 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00280640457546004
|-3.13%
|30 يوم
|$ -0.0409349634
|-47.15%
|60 يوم
|$ +0.0278860109
|+32.12%
|90 يوم
|$ -0.0314368563701607
|-26.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Guardian GUARD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-3.13%
-16.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Guardian is the 2nd token within the Wolf Den ecosystem. It serves as the farming token with the purpose of helping investors build a legacy of wealth while helping them mitigate the risks of the typical crypto spacing through education.
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