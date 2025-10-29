معلومات سعر Guardian Golden Ball (GBT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01423353$ 0.01423353 $ 0.01423353 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +2.29% تغير السعر (7 أيام) -11.54% تغير السعر (7 أيام) -11.54%

سعر Guardian Golden Ball (GBT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GBT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGBT على الإطلاق هو $ 0.01423353، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GBT -0.02% على مدار الساعة الماضية، +2.29% على مدار 24 ساعة، و -11.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Guardian Golden Ball (GBT)

القيمة السوقية $ 19.31K$ 19.31K $ 19.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 96.53K$ 96.53K $ 96.53K إمداد دورة التداول 200.00M 200.00M 200.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Guardian Golden Ball هي $ 19.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GBT يبلغ 200.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 96.53K.