سعر Guardian Golden Ball المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GBT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GBT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Guardian Golden Ball المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GBT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GBT بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن GBT

معلومات سعر GBT

الموقع الرسمي لـ GBT

اقتصاد توكن GBT

توقعات سعر GBT

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Guardian Golden Ball

سعر Guardian Golden Ball (GBT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GBT إلى USD:

--
----
+2.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Guardian Golden Ball (GBT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:20:32 (UTC+8)

معلومات سعر Guardian Golden Ball (GBT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01423353
$ 0.01423353$ 0.01423353

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+2.29%

-11.54%

-11.54%

سعر Guardian Golden Ball (GBT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GBT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGBT على الإطلاق هو $ 0.01423353، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GBT -0.02% على مدار الساعة الماضية، +2.29% على مدار 24 ساعة، و -11.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Guardian Golden Ball (GBT)

$ 19.31K
$ 19.31K$ 19.31K

--
----

$ 96.53K
$ 96.53K$ 96.53K

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Guardian Golden Ball هي $ 19.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GBT يبلغ 200.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 96.53K.

سجل سعر Guardian Golden Ball (GBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Guardian Golden Ball مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Guardian Golden Ball مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Guardian Golden Ball مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Guardian Golden Ball مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+2.29%
30 يوم$ 0-60.95%
60 يوم$ 0-98.98%
90 يوم$ 0--

ما هو Guardian Golden Ball ( GBT )

Experience the revolution of football in the metaverse with Guardian Golden Ball (GBT). Guardian Golden Ball is transforming the way fans engage with football by combining the excitement of the sport with the possibilities of blockchain technology. Through virtual stadiums, collectible NFTs, and immersive digital experiences, GBT brings football into the metaverse. Fans can own virtual stadiums, participate in exclusive events, and build their collections of unique digital assets. Our mission is to reshape the football industry by enhancing fan interaction, ownership, and participation using Web3 technology. Join us in building the next generation of football entertainment on-chain.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Guardian Golden Ball (GBT)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Guardian Golden Ball (USD)

كم ستكون قيمة Guardian Golden Ball (GBT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Guardian Golden Ball (GBT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Guardian Golden Ball.

تحقق الآن من توقعات سعر Guardian Golden Ball!

عملة GBT إلى العملات المحلية

توكنوميكس Guardian Golden Ball (GBT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Guardian Golden Ball (GBT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GBT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Guardian Golden Ball (GBT)

كم يساوي Guardian Golden Ball (GBT) اليوم؟
سعر GBT المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GBT إلى USD الحالي؟
سعر GBT إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Guardian Golden Ball ؟
القيمة السوقية لعملة GBT هي $ 19.31K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GBT؟
العرض المتداول لتوكن GBT هو 200.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GBT؟
حقق GBT سعرًا قياسيًا قدره 0.01423353 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GBT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 GBT.
ما هو حجم تداول GBT؟
حجم تداول GBT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GBT هذا العام؟
قد يرتفع GBT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GBT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:20:32 (UTC+8)

تحديثات Guardian Golden Ball (GBT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,121.82
$113,121.82$113,121.82

-1.32%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,006.53
$4,006.53$4,006.53

-2.20%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04380
$0.04380$0.04380

-5.68%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.34
$198.34$198.34

-0.28%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1700
$3.1700$3.1700

-17.82%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,006.53
$4,006.53$4,006.53

-2.20%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,121.82
$113,121.82$113,121.82

-1.32%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.34
$198.34$198.34

-0.28%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6453
$2.6453$2.6453

+0.35%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19528
$0.19528$0.19528

-2.24%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.12504
$0.12504$0.12504

+6,152.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004025
$0.00004025$0.00004025

+519.23%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.174
$2.174$2.174

+189.86%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000367
$0.000000000000000000000367$0.000000000000000000000367

+115.88%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000023
$0.000000000000000000000023$0.000000000000000000000023

+109.09%