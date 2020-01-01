توكنوميكس Guardian Dog (GDOG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Guardian Dog (GDOG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Guardian Dog (GDOG) In the recent days we have seen multiple projects based on Tweets from celebrities or very important X accounts. Especially we seen in the last few days Litecoin being again active on X. Litecoin Tweeted about a Guard Dog and posted an image. We decided to collectively build a community and we are a team with skills in multiple aspects regarding the growth of a meme token. We are purely a meme with no intrinsic value. الموقع الرسمي: https://www.gdogsolana.com/ اشتر GDOG الآن!

توكنوميكس Guardian Dog (GDOG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Guardian Dog (GDOG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.02K $ 8.02K $ 8.02K إجمالي العرض: $ 995.94M $ 995.94M $ 995.94M العرض المتداول: $ 995.94M $ 995.94M $ 995.94M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.02K $ 8.02K $ 8.02K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00064172 $ 0.00064172 $ 0.00064172 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000047 $ 0.0000047 $ 0.0000047 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Guardian Dog (GDOG)

توكنوميكس Guardian Dog (GDOG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Guardian Dog (GDOG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GDOG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GDOG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GDOG، استكشف السعر المباشر لتوكن GDOG!

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