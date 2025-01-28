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سعر Guardian Dog (GDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00001246 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.43K . يتم تحديث سعر GDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Guardian Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.05 - تغيير سعر Guardian Dog خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.15M

أداء سعر Guardian Dog (GDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Guardian Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Guardian Dog مقابل USD هو $ +0.0000038169 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Guardian Dog مقابل USD هو $ -0.0000070466 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Guardian Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.03% 30 يوم $ +0.0000038169 +30.63% 60 يوم $ -0.0000070466 -56.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Guardian Dog (GDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Guardian Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001172$ 0.00001172 $ 0.00001172 24 ساعة مرتفع $ 0.00001264$ 0.00001264 $ 0.00001264 عالية طوال الوقت $ 0.00064172$ 0.00064172 $ 0.00064172 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -4.06%

معلومات سوق Guardian Dog (GDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: