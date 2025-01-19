سعر Guarded Ether (GETH)
سعر Guarded Ether (GETH) المباشر لليوم هو USD 3,104.35. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Guarded Ether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 927.09
- تغيير سعر Guarded Ether خلال اليوم هو -1.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Guarded Ether مقابل USD هو $ -56.572580911867 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Guarded Ether مقابل USD هو $ -126.3811928500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Guarded Ether مقابل USD هو $ +181.6299306700 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Guarded Ether مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -56.572580911867
|-1.78%
|30 يوم
|$ -126.3811928500
|-4.07%
|60 يوم
|$ +181.6299306700
|+5.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Guarded Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.78%
+3.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Guarded Ethers ($GETH) are ERC20 tokens issued by Guarda Wallet. The tokens are sent by Guarda’s smart-contract to those who stake their ETH to Guarda ETH staking pool. Users will receive GETH in a 1:1 ratio to ETH for their staked ETH and as staking rewards. Once the ETH 2.0 chain is completely launched users will be able to exchange GETH tokens for ETH. Also, users will have an opportunity to trade GETH on DeFi exchanges.
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