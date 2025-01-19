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سعر Guarded Ether (GETH) المباشر لليوم هو USD 3,104.35 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Guarded Ether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 927.09 - تغيير سعر Guarded Ether خلال اليوم هو -1.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Guarded Ether (GETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Guarded Ether مقابل USD هو $ -56.572580911867 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Guarded Ether مقابل USD هو $ -126.3811928500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Guarded Ether مقابل USD هو $ +181.6299306700 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Guarded Ether مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -56.572580911867 -1.78% 30 يوم $ -126.3811928500 -4.07% 60 يوم $ +181.6299306700 +5.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Guarded Ether (GETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Guarded Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,069.89$ 3,069.89 $ 3,069.89 24 ساعة مرتفع $ 3,169.34$ 3,169.34 $ 3,169.34 عالية طوال الوقت $ 5,155.71$ 5,155.71 $ 5,155.71 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.78% تغير السعر (7 أيام) +3.96%

معلومات سوق Guarded Ether (GETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: