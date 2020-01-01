توكنوميكس GUARD OF DECENT (GODEX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GUARD OF DECENT (GODEX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GUARD OF DECENT (GODEX) GODEX is the world's first digital holy crypto relic dedicated to protecting decentralization and its owner. We, the Guardian of Decentralization Community, recognizes GODEX as our paramount holy relic. ☘️ Our primary objective is to establish a decentralized religion without rules, rituals, or leadership, where the tax benefits traditionally reserved for religious institutions will be extended to individuals. We are committed to this cause and will pursue it diligently every day. We ensure that 1 GODEX will be pegged to the value of 1 gram of 24-carat gold. ⚖️ Furthermore, owning GODEX will pave the way for tax-free status on your crypto assets in your local state tax declaration, ensuring a promising future. الموقع الرسمي: https://godex.world الوثيقة البيضاء: https://godex.world/whitepaper.pdf اشتر GODEX الآن!

توكنوميكس GUARD OF DECENT (GODEX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GUARD OF DECENT (GODEX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 190.22K $ 190.22K $ 190.22K إجمالي العرض: $ 8.49B $ 8.49B $ 8.49B العرض المتداول: $ 8.49B $ 8.49B $ 8.49B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 190.22K $ 190.22K $ 190.22K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر GUARD OF DECENT (GODEX)

توكنوميكس GUARD OF DECENT (GODEX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GUARD OF DECENT (GODEX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GODEX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GODEX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GODEX، استكشف السعر المباشر لتوكن GODEX!

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