سعر GUARD OF DECENT (GODEX)
سعر GUARD OF DECENT (GODEX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 584.17K. يتم تحديث سعر GODEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GUARD OF DECENT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.76
- تغيير سعر GUARD OF DECENT خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.45B
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خلال اليوم، كان سعر GUARD OF DECENT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GUARD OF DECENT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GUARD OF DECENT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GUARD OF DECENT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-19.43%
|60 يوم
|$ 0
|-70.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GUARD OF DECENT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-3.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GODEX is the world's first digital holy crypto relic dedicated to protecting decentralization and its owner. We, the Guardian of Decentralization Community, recognizes GODEX as our paramount holy relic. ☘️ Our primary objective is to establish a decentralized religion without rules, rituals, or leadership, where the tax benefits traditionally reserved for religious institutions will be extended to individuals. We are committed to this cause and will pursue it diligently every day. We ensure that 1 GODEX will be pegged to the value of 1 gram of 24-carat gold. ⚖️ Furthermore, owning GODEX will pave the way for tax-free status on your crypto assets in your local state tax declaration, ensuring a promising future.
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