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سعر GUARD OF DECENT (GODEX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 584.17K . يتم تحديث سعر GODEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GUARD OF DECENT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.76 - تغيير سعر GUARD OF DECENT خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.45B

أداء سعر GUARD OF DECENT (GODEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GUARD OF DECENT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GUARD OF DECENT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GUARD OF DECENT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GUARD OF DECENT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -19.43% 60 يوم $ 0 -70.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GUARD OF DECENT (GODEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GUARD OF DECENT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -3.02%

معلومات سوق GUARD OF DECENT (GODEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: