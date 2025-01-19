سعر Guarantee (TEE)
سعر Guarantee (TEE) المباشر لليوم هو USD 34.1. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Guarantee الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.58K
- تغيير سعر Guarantee خلال اليوم هو -0.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Guarantee مقابل USD هو $ -0.17037081564906 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Guarantee مقابل USD هو $ -0.1199467500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Guarantee مقابل USD هو $ -0.5127003200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Guarantee مقابل USD هو $ -0.37451700191618 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.17037081564906
|-0.49%
|30 يوم
|$ -0.1199467500
|-0.35%
|60 يوم
|$ -0.5127003200
|-1.50%
|90 يوم
|$ -0.37451700191618
|-1.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Guarantee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-0.49%
-0.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TEE token team Increases the value of TEEToken members assets by generating revenue from automated cryptocurrency trading through secure and profitable algorithms.. Guarantee Token Team is proud of its own algorithm. Therefore, we are going to prove it with result. Let's see the result. Let's increase the value of Guarantee token.
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