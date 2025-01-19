سعر Guapcoin (GUAP)
سعر Guapcoin (GUAP) المباشر لليوم هو USD 0.00195263. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GUAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Guapcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.34
- تغيير سعر Guapcoin خلال اليوم هو -0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Guapcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Guapcoin مقابل USD هو $ -0.0001571492 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Guapcoin مقابل USD هو $ -0.0003908208 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Guapcoin مقابل USD هو $ -0.0009412873665113484 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.24%
|30 يوم
|$ -0.0001571492
|-8.04%
|60 يوم
|$ -0.0003908208
|-20.01%
|90 يوم
|$ -0.0009412873665113484
|-32.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Guapcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.24%
+239.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cryptocurrency for the culture. Our focus is to close the gap in cryptocurrency for black and brown people - as well as other groups with lack of access. This coin is being used to strengthen black businesses.
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