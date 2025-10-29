معلومات سعر GT3 Finance (GT3) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00583961 $ 0.00583961 $ 0.00583961 24 ساعة منخفض $ 0.00614339 $ 0.00614339 $ 0.00614339 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00583961$ 0.00583961 $ 0.00583961 24 ساعة مرتفع $ 0.00614339$ 0.00614339 $ 0.00614339 عالية طوال الوقت $ 0.00811755$ 0.00811755 $ 0.00811755 أدنى سعر $ 0.00565722$ 0.00565722 $ 0.00565722 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -3.73% تغير السعر (7 أيام) +2.43% تغير السعر (7 أيام) +2.43%

سعر GT3 Finance (GT3) في الوقت الحقيقي هو $0.00584328. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GT3 بين أدنى سعر $ 0.00583961 وأعلى سعر $ 0.00614339، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGT3 على الإطلاق هو $ 0.00811755، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00565722.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GT3 +0.06% على مدار الساعة الماضية، -3.73% على مدار 24 ساعة، و +2.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GT3 Finance (GT3)

القيمة السوقية $ 913.75K$ 913.75K $ 913.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 913.75K$ 913.75K $ 913.75K إمداد دورة التداول 156.38M 156.38M 156.38M إجمالي العرض 156,382,804.4696752 156,382,804.4696752 156,382,804.4696752

القيمة السوقية الحالية لـ GT3 Finance هي $ 913.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GT3 يبلغ 156.38M، مع إجمالي عرض 156382804.4696752. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 913.75K.