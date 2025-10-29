سعر GT3 Finance المباشر اليوم هو 0.00584328 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GT3 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GT3 بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر GT3 Finance المباشر اليوم هو 0.00584328 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GT3 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GT3 بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن GT3

معلومات سعر GT3

الوثيقة البيضاء لـ GT3

الموقع الرسمي لـ GT3

اقتصاد توكن GT3

توقعات سعر GT3

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار GT3 Finance

سعر GT3 Finance (GT3)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GT3 إلى USD:

$0.00584328
$0.00584328$0.00584328
-3.70%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار GT3 Finance (GT3) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:12:24 (UTC+8)

معلومات سعر GT3 Finance (GT3) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00583961
$ 0.00583961$ 0.00583961
24 ساعة منخفض
$ 0.00614339
$ 0.00614339$ 0.00614339
24 ساعة مرتفع

$ 0.00583961
$ 0.00583961$ 0.00583961

$ 0.00614339
$ 0.00614339$ 0.00614339

$ 0.00811755
$ 0.00811755$ 0.00811755

$ 0.00565722
$ 0.00565722$ 0.00565722

+0.06%

-3.73%

+2.43%

+2.43%

سعر GT3 Finance (GT3) في الوقت الحقيقي هو $0.00584328. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GT3 بين أدنى سعر $ 0.00583961 وأعلى سعر $ 0.00614339، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGT3 على الإطلاق هو $ 0.00811755، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00565722.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GT3 +0.06% على مدار الساعة الماضية، -3.73% على مدار 24 ساعة، و +2.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GT3 Finance (GT3)

$ 913.75K
$ 913.75K$ 913.75K

--
----

$ 913.75K
$ 913.75K$ 913.75K

156.38M
156.38M 156.38M

156,382,804.4696752
156,382,804.4696752 156,382,804.4696752

القيمة السوقية الحالية لـ GT3 Finance هي $ 913.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GT3 يبلغ 156.38M، مع إجمالي عرض 156382804.4696752. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 913.75K.

سجل سعر GT3 Finance (GT3) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GT3 Finance مقابل USD هو $ -0.000226951672090469 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GT3 Finance مقابل USD هو $ -0.0004215079 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GT3 Finance مقابل USD هو $ -0.0007768290 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GT3 Finance مقابل USD هو $ -0.000905145020420842 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000226951672090469-3.73%
30 يوم$ -0.0004215079-7.21%
60 يوم$ -0.0007768290-13.29%
90 يوم$ -0.000905145020420842-13.41%

ما هو GT3 Finance ( GT3 )

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر GT3 Finance (GT3)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر GT3 Finance (USD)

كم ستكون قيمة GT3 Finance (GT3) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك GT3 Finance (GT3) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة GT3 Finance.

تحقق الآن من توقعات سعر GT3 Finance!

عملة GT3 إلى العملات المحلية

توكنوميكس GT3 Finance (GT3)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس GT3 Finance (GT3) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GT3 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول GT3 Finance (GT3)

كم يساوي GT3 Finance (GT3) اليوم؟
سعر GT3 المباشر في USD هو USD 0.00584328، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GT3 إلى USD الحالي؟
سعر GT3 إلى USD الحالي هو $ 0.00584328. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ GT3 Finance ؟
القيمة السوقية لعملة GT3 هي $ 913.75K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GT3؟
العرض المتداول لتوكن GT3 هو 156.38M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GT3؟
حقق GT3 سعرًا قياسيًا قدره 0.00811755 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GT3؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00565722 GT3.
ما هو حجم تداول GT3؟
حجم تداول GT3 المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GT3 هذا العام؟
قد يرتفع GT3 هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GT3 لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:12:24 (UTC+8)

تحديثات GT3 Finance (GT3) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,925.19
$112,925.19$112,925.19

-1.49%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,997.62
$3,997.62$3,997.62

-2.42%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04125
$0.04125$0.04125

-11.17%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.17
$194.17$194.17

-2.37%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2751
$3.2751$3.2751

-15.09%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,997.62
$3,997.62$3,997.62

-2.42%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,925.19
$112,925.19$112,925.19

-1.49%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.17
$194.17$194.17

-2.37%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6224
$2.6224$2.6224

-0.51%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19300
$0.19300$0.19300

-3.38%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.09393
$0.09393$0.09393

+4,596.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003440
$0.00003440$0.00003440

+429.23%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.410
$2.410$2.410

+221.33%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000260
$0.0000000260$0.0000000260

+202.32%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000028
$0.000000000000000000000028$0.000000000000000000000028

+154.54%