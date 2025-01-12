سعر Grumpie (GRUMP)
سعر Grumpie (GRUMP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.43K. يتم تحديث سعر GRUMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Grumpie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.92
- تغيير سعر Grumpie خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 569.61M
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خلال اليوم، كان سعر Grumpie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Grumpie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Grumpie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Grumpie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ 0
|-18.24%
|60 يوم
|$ 0
|-17.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Grumpie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
+0.01%
-12.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This project is meme coin about a Grumpy cat wearing beanie. this is a unique meme coin that has never launched before and the cuteness of this cat has captured millions of hearts all over the world. this coin has no real world impact or value. this is simply a meme coin and the price can be volatile, therefore we strongly advise that no one should invest money that they cannot afford to lose. as crypto currencies in general are volatile and cannot be predicted.
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