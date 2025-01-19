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سعر GrowthDefi GBTC (GBTC) المباشر لليوم هو USD 80.58 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GrowthDefi GBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 437.43 - تغيير سعر GrowthDefi GBTC خلال اليوم هو -0.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر GrowthDefi GBTC (GBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GrowthDefi GBTC مقابل USD هو $ -0.68153226705678 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GrowthDefi GBTC مقابل USD هو $ -56.9772799680 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GrowthDefi GBTC مقابل USD هو $ +70.9682564400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GrowthDefi GBTC مقابل USD هو $ +44.300875809558166 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.68153226705678 -0.83% 30 يوم $ -56.9772799680 -70.70% 60 يوم $ +70.9682564400 +88.07% 90 يوم $ +44.300875809558166 +122.11%

تحليل سعر GrowthDefi GBTC (GBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GrowthDefi GBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 80.15$ 80.15 $ 80.15 24 ساعة مرتفع $ 95.54$ 95.54 $ 95.54 عالية طوال الوقت $ 716.58$ 716.58 $ 716.58 تغير السعر (1 ساعة) -2.28% تغير السعر (1يوم) -0.83% تغير السعر (7 أيام) -1.50%

معلومات سوق GrowthDefi GBTC (GBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: