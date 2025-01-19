سعر GrowthDefi GBTC (GBTC)
سعر GrowthDefi GBTC (GBTC) المباشر لليوم هو USD 80.58. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GrowthDefi GBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 437.43
- تغيير سعر GrowthDefi GBTC خلال اليوم هو -0.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GrowthDefi GBTC مقابل USD هو $ -0.68153226705678 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GrowthDefi GBTC مقابل USD هو $ -56.9772799680 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GrowthDefi GBTC مقابل USD هو $ +70.9682564400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GrowthDefi GBTC مقابل USD هو $ +44.300875809558166 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.68153226705678
|-0.83%
|30 يوم
|$ -56.9772799680
|-70.70%
|60 يوم
|$ +70.9682564400
|+88.07%
|90 يوم
|$ +44.300875809558166
|+122.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GrowthDefi GBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.28%
-0.83%
-1.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Growth DeFi provides an advanced suite of products to blockchain protocols and investors, helping to increase their capital efficiency.
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