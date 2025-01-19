سعر Growth (GRO)
سعر Growth (GRO) المباشر لليوم هو USD 0.859377. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Growth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.33
- تغيير سعر Growth خلال اليوم هو -1.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Growth مقابل USD هو $ -0.0148185832834721 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Growth مقابل USD هو $ -0.2730989246 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Growth مقابل USD هو $ -0.3984602007 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Growth مقابل USD هو $ +0.4588234833250928 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0148185832834721
|-1.69%
|30 يوم
|$ -0.2730989246
|-31.77%
|60 يوم
|$ -0.3984602007
|-46.36%
|90 يوم
|$ +0.4588234833250928
|+114.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Growth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.98%
-1.69%
-19.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Growth DeFi provides an advanced suite of products to blockchain protocols and investors, helping to increase their capital efficiency.
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