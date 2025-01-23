سعر GrowSol (GRW)
سعر GrowSol (GRW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GRW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GrowSol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.81
- تغيير سعر GrowSol خلال اليوم هو -1.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GrowSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GrowSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GrowSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GrowSol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.21%
|30 يوم
|$ 0
|+16.60%
|60 يوم
|$ 0
|-28.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GrowSol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-1.21%
-2.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GrowSol is an innovative token in the Solana network, aiming to redefine passive income in the ecosystem. By holding GrowSol tokens, users can effortlessly accumulate Solana (SOL), making it a valuable utility token. The Products and Apps around $GRW buyback the native coin, making it the first Sustainable Reward Token. GrowSol has set 5 key milestones to boost the Solana chain’s growth and support its ecosystem: - Release the custom Reward Token Typescript - Release of GrowBridge: Token Bridge & Swap Made Simple on Telegram - GrowTrade: A fast easy to use, Telegram-based bot - Will dive deep into AI. Biggest narrative of crypto right now - Something to look forward to for the long term-holders.
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