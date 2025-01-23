سعر GROQ (GROQ)
سعر GROQ (GROQ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GROQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GROQ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06K
- تغيير سعر GROQ خلال اليوم هو +3.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GROQ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GROQ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GROQ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GROQ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.14%
|30 يوم
|$ 0
|-28.08%
|60 يوم
|$ 0
|+12.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GROQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+3.14%
+3.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GROQ token is based on the GROQ AI platform and has the goal on creating an AI bot utlity
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