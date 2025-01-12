سعر GrokTether (GROKTETHER)
سعر GrokTether (GROKTETHER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GROKTETHER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GrokTether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.64
- تغيير سعر GrokTether خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GrokTether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GrokTether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GrokTether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GrokTether مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-5.84%
|60 يوم
|$ 0
|+16.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GrokTether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GrokTether ($GROKTETHER) is a deflationary BEP20 token from Binance Smart Chain. A decentralized ecosystem that has USDT rewards for hourly investors. The token will be available for purchase on various crypto exchanges and will be tied to the value of the Binance smart chain. As your $GROKTETHER holdings increase, your USDT earnings grow proportionately. A community driven token designed to create an engaging experience for crypto investors enthusiasts. Grab some GrokTether tokens and be part of our community by helping $GROKTETHER become one of the most popular tokens on the market!
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