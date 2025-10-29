معلومات سعر Grokrooms (GROKROOMS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.04% تغير السعر (1يوم) -8.54% تغير السعر (7 أيام) -0.26% تغير السعر (7 أيام) -0.26%

سعر Grokrooms (GROKROOMS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GROKROOMS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGROKROOMS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GROKROOMS +2.04% على مدار الساعة الماضية، -8.54% على مدار 24 ساعة، و -0.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Grokrooms (GROKROOMS)

القيمة السوقية $ 25.08K$ 25.08K $ 25.08K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.08K$ 25.08K $ 25.08K إمداد دورة التداول 999.50M 999.50M 999.50M إجمالي العرض 999,501,352.953912 999,501,352.953912 999,501,352.953912

القيمة السوقية الحالية لـ Grokrooms هي $ 25.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GROKROOMS يبلغ 999.50M، مع إجمالي عرض 999501352.953912. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.08K.