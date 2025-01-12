سعر Grok Inu (GROKINU)
سعر Grok Inu (GROKINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.58K. يتم تحديث سعر GROKINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Grok Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 220.02
- تغيير سعر Grok Inu خلال اليوم هو -0.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 416,684.54T
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خلال اليوم، كان سعر Grok Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Grok Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Grok Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Grok Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.84%
|30 يوم
|$ 0
|+19.50%
|60 يوم
|$ 0
|+44.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Grok Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-0.84%
+10.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Grok Inu is a Meme project that integrates DeFi such as NFT Product, Auction Dapp, Sharing Profit Dapp
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