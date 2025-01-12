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سعر Grok Inu (GROKINU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.58K . يتم تحديث سعر GROKINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Grok Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 220.02 - تغيير سعر Grok Inu خلال اليوم هو -0.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 416,684.54T

أداء سعر Grok Inu (GROKINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Grok Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Grok Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Grok Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Grok Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.84% 30 يوم $ 0 +19.50% 60 يوم $ 0 +44.17% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Grok Inu (GROKINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Grok Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -0.84% تغير السعر (7 أيام) +10.18%

معلومات سوق Grok Inu (GROKINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: