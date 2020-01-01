توكنوميكس Grok Girl (GROKGIRL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Grok Girl (GROKGIRL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Grok Girl (GROKGIRL) Grok Girl Token is an AI-based cryptocurrency backed by a proficient team, featuring extensive marketing efforts. Despite its promising potential, it currently boasts a low market cap, presenting a unique investment opportunity in the burgeoning world of digital assets. The Grok Girl project is a cryptocurrency that stands out for its commitment to safety, transparency, and value creation. With a focus on safe tokenomics, Grok Girl has implemented measures to ensure the security and stability of its ecosystem. Notably, there are no team tokens, demonstrating a dedication to fairness and aligning the interests of the team with those of the community.One of the key features of Grok Girl's tokenomics is a low tax rate of only 5%. This allows for more efficient and cost-effective transactions, providing users with a favorable environment for trading and holding the token. The project's decision to keep taxes at a minimum also reflects a commitment to user-friendly and community-centric practices. الموقع الرسمي: https://grok-girl.net/ الوثيقة البيضاء: https://grok-girl.gitbook.io/girl-grok-whitepaper/ اشتر GROKGIRL الآن!

توكنوميكس Grok Girl (GROKGIRL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Grok Girl (GROKGIRL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 32.62K $ 32.62K $ 32.62K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Grok Girl (GROKGIRL)

توكنوميكس Grok Girl (GROKGIRL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Grok Girl (GROKGIRL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GROKGIRL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GROKGIRL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GROKGIRL، استكشف السعر المباشر لتوكن GROKGIRL!

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