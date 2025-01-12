سعر Grok Girl (GROKGIRL)
سعر Grok Girl (GROKGIRL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GROKGIRL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Grok Girl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.94
- تغيير سعر Grok Girl خلال اليوم هو -1.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Grok Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Grok Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Grok Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Grok Girl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.10%
|30 يوم
|$ 0
|-78.35%
|60 يوم
|$ 0
|-76.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Grok Girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-1.10%
-5.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Grok Girl Token is an AI-based cryptocurrency backed by a proficient team, featuring extensive marketing efforts. Despite its promising potential, it currently boasts a low market cap, presenting a unique investment opportunity in the burgeoning world of digital assets. The Grok Girl project is a cryptocurrency that stands out for its commitment to safety, transparency, and value creation. With a focus on safe tokenomics, Grok Girl has implemented measures to ensure the security and stability of its ecosystem. Notably, there are no team tokens, demonstrating a dedication to fairness and aligning the interests of the team with those of the community.One of the key features of Grok Girl's tokenomics is a low tax rate of only 5%. This allows for more efficient and cost-effective transactions, providing users with a favorable environment for trading and holding the token. The project's decision to keep taxes at a minimum also reflects a commitment to user-friendly and community-centric practices.
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