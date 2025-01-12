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سعر Grok Girl (GROKGIRL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GROKGIRL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Grok Girl الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.94 - تغيير سعر Grok Girl خلال اليوم هو -1.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Grok Girl (GROKGIRL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Grok Girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Grok Girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Grok Girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Grok Girl مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.10% 30 يوم $ 0 -78.35% 60 يوم $ 0 -76.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Grok Girl (GROKGIRL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Grok Girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -1.10% تغير السعر (7 أيام) -5.66%

معلومات سوق Grok Girl (GROKGIRL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: