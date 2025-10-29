معلومات سعر Grok Companions (JARVIS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00246857$ 0.00246857 $ 0.00246857 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -7.03% تغير السعر (7 أيام) -51.18% تغير السعر (7 أيام) -51.18%

سعر Grok Companions (JARVIS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JARVIS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJARVIS على الإطلاق هو $ 0.00246857، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JARVIS +0.13% على مدار الساعة الماضية، -7.03% على مدار 24 ساعة، و -51.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Grok Companions (JARVIS)

القيمة السوقية $ 24.30K$ 24.30K $ 24.30K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.30K$ 24.30K $ 24.30K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Grok Companions هي $ 24.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JARVIS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.30K.