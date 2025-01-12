سعر GROK CEO (GROKCEO)
سعر GROK CEO (GROKCEO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GROKCEO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GROK CEO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.05K
- تغيير سعر GROK CEO خلال اليوم هو -2.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GROK CEO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GROK CEO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GROK CEO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GROK CEO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.07%
|30 يوم
|$ 0
|-14.39%
|60 يوم
|$ 0
|-24.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GROK CEO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-2.07%
-12.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
At Grok CEO, we're redefining the DeFi landscape by infusing it with the spirit of memes and the power of community. Inspired by the cutting-edge Twitter AI, Grok, our platform empowers every participant to become the CEO of their financial journey. We believe in the strength of decentralized leadership, where everyone is their own boss in the Grokiverse. Join us as we revolutionize the way DeFi projects are perceived and participate in a community-driven ecosystem like never before Buy tax 5% Sell tax 5%
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