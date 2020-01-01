توكنوميكس Groggo By Matt Furie (GROGGO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Groggo By Matt Furie (GROGGO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Groggo By Matt Furie (GROGGO) Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe. الموقع الرسمي: https://groggocoin.vip/ اشتر GROGGO الآن!

توكنوميكس Groggo By Matt Furie (GROGGO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Groggo By Matt Furie (GROGGO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 200.56K $ 200.56K $ 200.56K إجمالي العرض: $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M العرض المتداول: $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 200.56K $ 200.56K $ 200.56K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04371634 $ 0.04371634 $ 0.04371634 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00053859 $ 0.00053859 $ 0.00053859 معرفة المزيد عن سعر Groggo By Matt Furie (GROGGO)

توكنوميكس Groggo By Matt Furie (GROGGO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Groggo By Matt Furie (GROGGO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GROGGO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GROGGO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GROGGO، استكشف السعر المباشر لتوكن GROGGO!

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