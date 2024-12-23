سعر Groggo By Matt Furie (GROGGO)
سعر Groggo By Matt Furie (GROGGO) المباشر لليوم هو USD 0.00177173. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 659.03K. يتم تحديث سعر GROGGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Groggo By Matt Furie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.20K
- تغيير سعر Groggo By Matt Furie خلال اليوم هو -4.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 371.85M
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خلال اليوم، كان سعر Groggo By Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Groggo By Matt Furie مقابل USD هو $ -0.0009657446 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Groggo By Matt Furie مقابل USD هو $ -0.0009725002 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Groggo By Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.17%
|30 يوم
|$ -0.0009657446
|-54.50%
|60 يوم
|$ -0.0009725002
|-54.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Groggo By Matt Furie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.40%
-4.17%
-29.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe.
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