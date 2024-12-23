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سعر Groggo By Matt Furie (GROGGO) المباشر لليوم هو USD 0.00177173 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 659.03K . يتم تحديث سعر GROGGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Groggo By Matt Furie الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.20K - تغيير سعر Groggo By Matt Furie خلال اليوم هو -4.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 371.85M

أداء سعر Groggo By Matt Furie (GROGGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Groggo By Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Groggo By Matt Furie مقابل USD هو $ -0.0009657446 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Groggo By Matt Furie مقابل USD هو $ -0.0009725002 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Groggo By Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.17% 30 يوم $ -0.0009657446 -54.50% 60 يوم $ -0.0009725002 -54.88% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Groggo By Matt Furie (GROGGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Groggo By Matt Furie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00166609$ 0.00166609 $ 0.00166609 24 ساعة مرتفع $ 0.00185404$ 0.00185404 $ 0.00185404 عالية طوال الوقت $ 0.04371634$ 0.04371634 $ 0.04371634 تغير السعر (1 ساعة) +4.40% تغير السعر (1يوم) -4.17% تغير السعر (7 أيام) -29.24%

معلومات سوق Groggo By Matt Furie (GROGGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: