توكنوميكس Grizzly Honey (GHNY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Grizzly Honey (GHNY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Grizzly Honey (GHNY) Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields. On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature. The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release. The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens. For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked. الموقع الرسمي: https://www.grizzly.fi اشتر GHNY الآن!

توكنوميكس Grizzly Honey (GHNY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Grizzly Honey (GHNY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 36.34K $ 36.34K $ 36.34K إجمالي العرض: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M العرض المتداول: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 36.34K $ 36.34K $ 36.34K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 91.71 $ 91.71 $ 91.71 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01863912 $ 0.01863912 $ 0.01863912 السعر الحالي: $ 0.0265101 $ 0.0265101 $ 0.0265101 معرفة المزيد عن سعر Grizzly Honey (GHNY)

توكنوميكس Grizzly Honey (GHNY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Grizzly Honey (GHNY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GHNY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GHNY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GHNY، استكشف السعر المباشر لتوكن GHNY!

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