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سعر Grizzly Honey (GHNY) المباشر لليوم هو USD 0.02993552 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.01K . يتم تحديث سعر GHNY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Grizzly Honey الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.98 - تغيير سعر Grizzly Honey خلال اليوم هو -0.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.37M

أداء سعر Grizzly Honey (GHNY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Grizzly Honey مقابل USD هو $ -0.00012427538677849 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Grizzly Honey مقابل USD هو $ -0.0237601215 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Grizzly Honey مقابل USD هو $ -0.0293210246 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Grizzly Honey مقابل USD هو $ -1.5643132704479725 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00012427538677849 -0.41% 30 يوم $ -0.0237601215 -79.37% 60 يوم $ -0.0293210246 -97.94% 90 يوم $ -1.5643132704479725 -98.12%

تحليل سعر Grizzly Honey (GHNY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Grizzly Honey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02983034$ 0.02983034 $ 0.02983034 24 ساعة مرتفع $ 0.0302712$ 0.0302712 $ 0.0302712 عالية طوال الوقت $ 91.71$ 91.71 $ 91.71 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -0.41% تغير السعر (7 أيام) -14.06%

معلومات سوق Grizzly Honey (GHNY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: