سعر Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)
سعر Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) المباشر لليوم هو USD 0.00180871. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.81M. يتم تحديث سعر CITADAIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Griffain New Hedge Fund الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Griffain New Hedge Fund خلال اليوم هو -5.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Griffain New Hedge Fund مقابل USD هو $ -0.000104144486063069 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Griffain New Hedge Fund مقابل USD هو $ -0.0005146512 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Griffain New Hedge Fund مقابل USD هو $ +0.0002230698 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Griffain New Hedge Fund مقابل USD هو $ +0.0000372644432127932 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000104144486063069
|-5.44%
|30 يوم
|$ -0.0005146512
|-28.45%
|60 يوم
|$ +0.0002230698
|+12.33%
|90 يوم
|$ +0.0000372644432127932
|+2.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Griffain New Hedge Fund: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.51%
-5.44%
+22.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage.
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