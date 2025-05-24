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سعر Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) المباشر لليوم هو USD 0.00180871 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.81M . يتم تحديث سعر CITADAIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Griffain New Hedge Fund الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Griffain New Hedge Fund خلال اليوم هو -5.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Griffain New Hedge Fund مقابل USD هو $ -0.000104144486063069 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Griffain New Hedge Fund مقابل USD هو $ -0.0005146512 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Griffain New Hedge Fund مقابل USD هو $ +0.0002230698 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Griffain New Hedge Fund مقابل USD هو $ +0.0000372644432127932 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000104144486063069 -5.44% 30 يوم $ -0.0005146512 -28.45% 60 يوم $ +0.0002230698 +12.33% 90 يوم $ +0.0000372644432127932 +2.10%

تحليل سعر Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Griffain New Hedge Fund: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00167889$ 0.00167889 $ 0.00167889 24 ساعة مرتفع $ 0.00198596$ 0.00198596 $ 0.00198596 عالية طوال الوقت $ 0.04870041$ 0.04870041 $ 0.04870041 تغير السعر (1 ساعة) +1.51% تغير السعر (1يوم) -5.44% تغير السعر (7 أيام) +22.05%

معلومات سوق Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: