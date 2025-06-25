سعر Grid Protocol (GRID)
سعر Grid Protocol (GRID) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.27K. يتم تحديث سعر GRID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Grid Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Grid Protocol خلال اليوم هو -42.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 720.00M
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خلال اليوم، كان سعر Grid Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Grid Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Grid Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Grid Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-42.71%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Grid Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-29.83%
-42.71%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Grid Protocol presents a revolutionary paradigm in decentralized computing by introducing an AI-driven infrastructure specifically designed for autonomous agent deployment and coordination within Web3 ecosystems. The protocol establishes a comprehensive framework that addresses fundamental inefficiencies in traditional smart contract development through the implementation of GridVM, a zero-gas virtual machine optimized for agent-native operations and inter-agent communication protocols.
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