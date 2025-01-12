سعر GreenZoneX (GZX)
سعر GreenZoneX (GZX) المباشر لليوم هو USD 0.00003051. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GZX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GreenZoneX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.34
- تغيير سعر GreenZoneX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GreenZoneX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GreenZoneX مقابل USD هو $ -0.0000207656 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GreenZoneX مقابل USD هو $ -0.0000005381 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GreenZoneX مقابل USD هو $ -0.00003181582432670611 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000207656
|-68.06%
|60 يوم
|$ -0.0000005381
|-1.76%
|90 يوم
|$ -0.00003181582432670611
|-51.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GreenZoneX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-61.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GreenZone Foundation,LLc is a recycling company that rewards their customers a trc20 token GreenZoneX (gzx) . Revenue from recycling is put back into GZX to reward those that do their part in keeping our planet clean. We are doing our part to ensure the planet is clean and while demonstrating the power and efficiency of cryptocurrencies. GreenZoneX(GZX) is a way to not only integrate but also educate people as they venture into this new journey of financial independence through the potency of passive income off just recycling.
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