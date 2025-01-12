سعر GreenWAVES (GRWV)
سعر GreenWAVES (GRWV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.97K. يتم تحديث سعر GRWV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GreenWAVES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 123.68
- تغيير سعر GreenWAVES خلال اليوم هو -1.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 299.10M
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خلال اليوم، كان سعر GreenWAVES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GreenWAVES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GreenWAVES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GreenWAVES مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.51%
|30 يوم
|$ 0
|-52.73%
|60 يوم
|$ 0
|-77.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GreenWAVES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-1.51%
-22.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GreenWAVES is designed to be the currency of the GRWV Ecosystem where utilizations empower the currency with special perks. $GRWV can be used at the GRWV.APP which is an ecommerce payment gateway and an online retail solution all at once, which doesn't require any setup fees or upfront costs.
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