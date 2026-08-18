سعر Greenland Shark اليوم

السعر المباشر لمشروع Greenland Shark (SHARK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHARK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHARK.

يحتل Greenland Shark حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,613.96، مع عرض متداول قدره 998.17M SHARK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHARK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00552566، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHARK بمقدار -0.55% خلال الساعة الماضية و+0.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Greenland Shark (SHARK)

القيمة السوقية $ 12.61K$ 12.61K $ 12.61K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.61K$ 12.61K $ 12.61K إمداد دورة التداول 998.17M 998.17M 998.17M إجمالي العرض 998,172,240.567335 998,172,240.567335 998,172,240.567335

القيمة السوقية الحالية لـ Greenland Shark هي $ 12.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHARK يبلغ 998.17M، مع إجمالي عرض 998172240.567335. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.61K.