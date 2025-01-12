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سعر Greenheart CBD (CBD) المباشر لليوم هو USD 0.00113226 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CBD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Greenheart CBD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 221.94 - تغيير سعر Greenheart CBD خلال اليوم هو -1.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Greenheart CBD (CBD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Greenheart CBD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Greenheart CBD مقابل USD هو $ +0.0000387078 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Greenheart CBD مقابل USD هو $ +0.0000983153 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Greenheart CBD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.71% 30 يوم $ +0.0000387078 +3.42% 60 يوم $ +0.0000983153 +8.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Greenheart CBD (CBD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Greenheart CBD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00112927$ 0.00112927 $ 0.00112927 24 ساعة مرتفع $ 0.001152$ 0.001152 $ 0.001152 عالية طوال الوقت $ 0.274499$ 0.274499 $ 0.274499 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -1.71% تغير السعر (7 أيام) -5.88%

معلومات سوق Greenheart CBD (CBD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: