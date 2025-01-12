سعر Greenheart CBD (CBD)
سعر Greenheart CBD (CBD) المباشر لليوم هو USD 0.00113226. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CBD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Greenheart CBD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 221.94
- تغيير سعر Greenheart CBD خلال اليوم هو -1.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Greenheart CBD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Greenheart CBD مقابل USD هو $ +0.0000387078 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Greenheart CBD مقابل USD هو $ +0.0000983153 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Greenheart CBD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.71%
|30 يوم
|$ +0.0000387078
|+3.42%
|60 يوم
|$ +0.0000983153
|+8.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Greenheart CBD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-1.71%
-5.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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