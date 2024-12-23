سعر Greenercoin (GNC)
سعر Greenercoin (GNC) المباشر لليوم هو USD 4.03. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.03M. يتم تحديث سعر GNC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Greenercoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07M
- تغيير سعر Greenercoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر Greenercoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Greenercoin مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Greenercoin مقابل USD هو $ -0.0016998540 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Greenercoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ -0.0016998540
|-0.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Greenercoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Greenercoin is a revolutionary blockchain project designed with sustainability at its core. Addressing the environmental concerns associated with traditional blockchains, Greenercoin introduces an eco-friendly and transparent alternative that leverages cutting-edge technology for a sustainable future.Greenercoin is on a mission to revolutionize the blockchain industry by promoting sustainability and providing a platform for businesses committed to eco-friendly practices. Through technology and innovation, Greenercoin aims to create a positive impact on both the environment and the global economy.
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