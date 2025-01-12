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سعر Green Vs Redd (GVR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.21K . يتم تحديث سعر GVR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Green Vs Redd الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.32 - تغيير سعر Green Vs Redd خلال اليوم هو +0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 980.00M

أداء سعر Green Vs Redd (GVR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Green Vs Redd مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Green Vs Redd مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Green Vs Redd مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Green Vs Redd مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.45% 30 يوم $ 0 -43.94% 60 يوم $ 0 -59.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Green Vs Redd (GVR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Green Vs Redd: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00209262$ 0.00209262 $ 0.00209262 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.45% تغير السعر (7 أيام) -28.27%

معلومات سوق Green Vs Redd (GVR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: