سعر Green Vs Redd (GVR)
سعر Green Vs Redd (GVR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.21K. يتم تحديث سعر GVR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Green Vs Redd الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.32
- تغيير سعر Green Vs Redd خلال اليوم هو +0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 980.00M
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خلال اليوم، كان سعر Green Vs Redd مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Green Vs Redd مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Green Vs Redd مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Green Vs Redd مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.45%
|30 يوم
|$ 0
|-43.94%
|60 يوم
|$ 0
|-59.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Green Vs Redd: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.45%
-28.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
“ELLO! I’M GREEN CAT! THE CUTE AND THE MOST PAWSITIVELY BULLISH CAT ON SOLANA! *meow* I LOVE HE CRYPTO MARKETS AND WANT THE BEST *meow* FOR THEM! “ “MEEOW! IT’S REDD CAT! THE MISCHIEVIOUS, WILDY BEARISH AND STILL CUTE CAT ON SOLANA! I HAAAAATE *meow* THE CRYPTO MARKETS AND WISH THE CYCLE WAS OVER *meow* ALREADY!” track multi-sig wallets: Multi-Sig wallets will hold: -Supply that is not staked at the moment. -Supply that is bought via buyback (will be staked on SolBank) -Supply for CEX listings -Treasury funds for marketing and buybacks.
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