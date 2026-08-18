سعر Green Shiba Inu اليوم

السعر المباشر لمشروع Green Shiba Inu (GINUX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GINUX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GINUX.

يحتل Green Shiba Inu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 111,796، مع عرض متداول قدره 5.15T GINUX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GINUX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.324796، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GINUX بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و+1.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Green Shiba Inu (GINUX)

القيمة السوقية $ 111.80K$ 111.80K $ 111.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 111.84K$ 111.84K $ 111.84K إمداد دورة التداول 5.15T 5.15T 5.15T إجمالي العرض 5,150,925,781,616.266 5,150,925,781,616.266 5,150,925,781,616.266

القيمة السوقية الحالية لـ Green Shiba Inu هي $ 111.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GINUX يبلغ 5.15T، مع إجمالي عرض 5150925781616.266. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 111.84K.