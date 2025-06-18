سعر Green RWA (GREEN)
سعر Green RWA (GREEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 415.01K. يتم تحديث سعر GREEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Green RWA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Green RWA خلال اليوم هو -6.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GREEN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GREEN.
خلال اليوم، كان سعر Green RWA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Green RWA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Green RWA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Green RWA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.87%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Green RWA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-6.87%
-37.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GREEN ($GREEN) combines advanced AI with blockchain technology to revolutionize real estate investment for global retail and institutional investors. Founded in 2024, GREEN is revolutionizing real estate investment by leveraging cutting-edge technology to democratize access to premium global properties. Our platform combines AI-driven analytics, blockchain transparency, and innovative financial models to create unparalleled investment opportunities. Our Platform The GREEN ecosystem integrates several advanced technologies to create a comprehensive investment platform that outperforms traditional real estate instruments. AI-Powered Analysis Our proprietary AI can analyze thousands of properties in real-time to identify the highest potential investments across global markets. Fractional Ownership Tokenization allows investors to own portions of premium properties through our blockchain platform. Decentralized Governance GREEN DAO enables token holders to participate in key investment decisions and platform development. Liquidity Solutions Our innovative token model provides liquidity typically unavailable in traditional real estate investments, with no minimum investment barriers.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Green RWA (GREEN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GREEN والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GREEN إلى VND
₫--
|1 GREEN إلى AUD
A$--
|1 GREEN إلى GBP
￡--
|1 GREEN إلى EUR
€--
|1 GREEN إلى USD
$--
|1 GREEN إلى MYR
RM--
|1 GREEN إلى TRY
₺--
|1 GREEN إلى JPY
¥--
|1 GREEN إلى RUB
₽--
|1 GREEN إلى INR
₹--
|1 GREEN إلى IDR
Rp--
|1 GREEN إلى KRW
₩--
|1 GREEN إلى PHP
₱--
|1 GREEN إلى EGP
￡E.--
|1 GREEN إلى BRL
R$--
|1 GREEN إلى CAD
C$--
|1 GREEN إلى BDT
৳--
|1 GREEN إلى NGN
₦--
|1 GREEN إلى UAH
₴--
|1 GREEN إلى VES
Bs--
|1 GREEN إلى PKR
Rs--
|1 GREEN إلى KZT
₸--
|1 GREEN إلى THB
฿--
|1 GREEN إلى TWD
NT$--
|1 GREEN إلى AED
د.إ--
|1 GREEN إلى CHF
Fr--
|1 GREEN إلى HKD
HK$--
|1 GREEN إلى MAD
.د.م--
|1 GREEN إلى MXN
$--