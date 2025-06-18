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سعر Green RWA (GREEN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 415.01K . يتم تحديث سعر GREEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Green RWA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Green RWA خلال اليوم هو -6.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Green RWA (GREEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Green RWA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Green RWA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Green RWA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Green RWA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.87% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Green RWA (GREEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Green RWA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0020812$ 0.0020812 $ 0.0020812 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) -6.87% تغير السعر (7 أيام) -37.59%

معلومات سوق Green RWA (GREEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: