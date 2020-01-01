توكنوميكس Green Life Energy (GLE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Green Life Energy (GLE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Green Life Energy (GLE) Green Life Energy Global (GLE) is a community token that allows users to make payments based on renewable energy and recycling products and services, share assets, and send money between friends and family. A crypto-based token on renewable energy and recycling, GLE is about bringing the blockchain a bit further not just only creating the next big crypto asset, but also changing the whole financial sector on energy and recycling payments. Imagine a world where everything is powered by renewable energy? This is what we are building. Use Cases: Crypto Miners and Household’s renewable energy power supply (Bill payments in GLE), GLE Wallet, Payments of Renewable Energy and Recycling Products and Services. الموقع الرسمي: https://www.gle.holdings/ اشتر GLE الآن!

توكنوميكس Green Life Energy (GLE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Green Life Energy (GLE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 139.59M $ 139.59M $ 139.59M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 377.71K $ 377.71K $ 377.71K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.068314 $ 0.068314 $ 0.068314 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00021332 $ 0.00021332 $ 0.00021332 السعر الحالي: $ 0.00270474 $ 0.00270474 $ 0.00270474 معرفة المزيد عن سعر Green Life Energy (GLE)

توكنوميكس Green Life Energy (GLE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Green Life Energy (GLE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GLE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GLE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GLE، استكشف السعر المباشر لتوكن GLE!

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