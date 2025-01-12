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سعر Green Life Energy (GLE) المباشر لليوم هو USD 0.00368088 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Green Life Energy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 512.37 - تغيير سعر Green Life Energy خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Green Life Energy (GLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Green Life Energy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Green Life Energy مقابل USD هو $ -0.0006519339 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Green Life Energy مقابل USD هو $ +0.0003894694 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Green Life Energy مقابل USD هو $ +0.000442223343467973 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0006519339 -17.71% 60 يوم $ +0.0003894694 +10.58% 90 يوم $ +0.000442223343467973 +13.65%

تحليل سعر Green Life Energy (GLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Green Life Energy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.068314$ 0.068314 $ 0.068314 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -11.30%

معلومات سوق Green Life Energy (GLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: