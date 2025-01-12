سعر Green Life Energy (GLE)
سعر Green Life Energy (GLE) المباشر لليوم هو USD 0.00368088. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Green Life Energy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 512.37
- تغيير سعر Green Life Energy خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Green Life Energy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Green Life Energy مقابل USD هو $ -0.0006519339 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Green Life Energy مقابل USD هو $ +0.0003894694 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Green Life Energy مقابل USD هو $ +0.000442223343467973 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0006519339
|-17.71%
|60 يوم
|$ +0.0003894694
|+10.58%
|90 يوم
|$ +0.000442223343467973
|+13.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Green Life Energy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-11.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Green Life Energy Global (GLE) is a community token that allows users to make payments based on renewable energy and recycling products and services, share assets, and send money between friends and family. A crypto-based token on renewable energy and recycling, GLE is about bringing the blockchain a bit further not just only creating the next big crypto asset, but also changing the whole financial sector on energy and recycling payments. Imagine a world where everything is powered by renewable energy? This is what we are building. Use Cases: Crypto Miners and Household’s renewable energy power supply (Bill payments in GLE), GLE Wallet, Payments of Renewable Energy and Recycling Products and Services.
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