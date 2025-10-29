معلومات سعر Green Dildo Coin (DILDO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00203541$ 0.00203541 $ 0.00203541 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -33.49% تغير السعر (7 أيام) -31.25% تغير السعر (7 أيام) -31.25%

سعر Green Dildo Coin (DILDO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DILDO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDILDO على الإطلاق هو $ 0.00203541، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DILDO -0.18% على مدار الساعة الماضية، -33.49% على مدار 24 ساعة، و -31.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Green Dildo Coin (DILDO)

القيمة السوقية $ 50.36K$ 50.36K $ 50.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 50.36K$ 50.36K $ 50.36K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Green Dildo Coin هي $ 50.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DILDO يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.36K.